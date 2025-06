OUÇA AGORA: Caxias x Ituano pela Série C do Brasileirão

Em casa, no único jogo disputado entre as equipes até o momento, o Grená saiu como vencedor.

Pela 10ª rodada da Série C, o Caxias busca a vitória para manter a liderança no campeonato contra o Ituano. O jogo inicia às 19h deste domingo (29), no Estádio Centenário.

O Futebol da Gaúcha transmite o confronto na Rádio Atlântida Serra 105.7 FM e no aplicativo GZH/opção Serra . A jornada esportiva inicia às 18h30min e a narração será de Tiago Nunes, com comentários de Maurício Reolon e reportagens de Rafael Rinaldi. Na central de esportes, Camila Corso.

O Caxias encerrou a rodada anterior como líder, com 18 pontos. Do outro lado do G-8, o Ituano tem 13 pontos e é o 8º colocado na tabela. Nos quatro confrontos disputados entre os clubes, duas vitórias do time paulista, um empate e um triunfo do Grená.