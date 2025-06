Os números do Juventude no primeiro semestre da temporada

Os números do Juventude contrastam quando o nível técnico aumentou na temporada. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O primeiro semestre do Juventude é dividido em dois momentos: antes e depois do Gauchão. No Estadual, a equipe conseguiu ter uma campanha sólida, sem sustos e foi eliminada na fase semifinal para o Grêmio em um jogo marcado por erro de arbitragem no Estádio Alfredo Jaconi. Já no Brasileiro, a equipe se mostrou frágil e ainda não se encontrou nas primeiras 11 rodadas.

Até o momento, o Verdão entrou em campo em 22 jogos na temporada, sendo 11 pela Série A do Brasileirão, 10 pelo Campeonato Gaúcho e um pela Copa do Brasil. Enquanto no Estadual a equipe acumulou sete vitórias, no torneio nacional foram apenas duas.

Os números do Gauchão são melhores, muito pelo nível técnico dos adversários. Quando entrou no mar dos tubarões financeiros, o Juventude viu sua realidade mudar completamente. Tanto é que são sete derrotas no Brasileiro e apenas duas no regional. Mesmo com uma arrancada ruim na elite do Brasileiro, o lateral Alan Ruschel acredita em uma reviravolta no retorno dos jogos em julho, após a parada do Mundial de Clubes.

— Acredito que não só no ano passado, mas em 2023 também, quando a gente subiu, a gente fez um começo de campeonato muito ruim e acabou vice-campeão brasileiro naquela oportunidade. O que a gente precisa é retomar a confiança, e a gente sabe que, do nível que a gente tem, precisamos, pelo menos, competir e competir muito. Às vezes, o resultado não vai condizer com o jogo, mas a gente competiu, brigou. Daqui para frente, se a gente quiser voltar a vencer, precisa competir mais, precisa fazer com que eles sintam a força, realmente, aqui do Jaconi — analisou Alan Ruschel.

Um dos grandes baques sofridos na temporada foi a queda na Copa do Brasil. O Juventude perdeu para o Maringá na primeira fase e foi eliminado precocemente no jogo único no Paraná. Além de perder recursos, a eliminação evidenciou uma crise técnica na equipe.

O contrate de gols marcados e sofridos também salta aos olhos dos torcedores. Enquanto no Estadual o time fez 17 gols, no Brasileiro apenas oito. No Regional, a defesa foi vazada apenas nove vezes, mas no Brasileiro as goleadas sacrificaram o grupo. Foram 24 gols sofridos até o momento nas 11 partidas realizadas. A defesa ainda não passou confiança e ninguém se firmou como titular absoluto.

TEMPORADA 2025

22 JOGOS

10 jogos pelo Gauchão

1 jogo pela Copa do Brasil

11 jogos pelo Brasileirão

:: 9 vitórias no ano

7 no Gauchão

2 no Brasileirão

:: 3 empates no ano

1 no Gauchão

2 no Brasileirão

:: 10 derrotas

2 no Gauchão

1 na Copa do Brasil

7 no Brasileirão

SALDO DE GOLS

25 Gols Pró

17 no Gauchão

8 no Brasileiro

0 na Copa do Brasil

34 Gols Sofridos

9 no Gauchão

1 na Copa do Brasil

24 no Brasileiro

Total: - 9

CARTÕES

55 Amarelos

23 no Gauchão

4 na Copa do Brasil

28 no Brasileirão