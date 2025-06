Os motivos que levaram o Caxias à liderança isolada da Série C após nove rodadas

Tomas Bastos comemora gol da vitória sobre o Botafogo-PB. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

Passadas nove rodadas do Campeonato Brasileiro da Série C, o Caxias não vê ninguém na sua frente na tabela de classificação. O Grená lidera a competição com 18 pontos e 66% de aproveitamento.

A efeito de comparação, na mesma rodada, no ano passado, o time havia alcançado apenas nove pontos e estava na 14ª colocação da tabela, muito mais próximo da zona de rebaixamento do que das primeiras posições.

Alguns pontos foram determinantes para a grande campanha da equipe de Júnior Rocha na competição. Confira quais foram:

Troca de comando

A saída de Luizinho Vieira logo após a derrota para o Confiança, na segunda rodada, e a escolha pelo treinador que conduziu a Ferroviária ao acesso à Série B de 2024 foi o primeiro grande passo dado pela direção do Caxias para a boa campanha da equipe na Terceira Divisão nacional.

De uma forma humilde, Júnior Rocha chegou, manteve a formação de Vieira, num primeiro momento, passando confiança de que o grupo poderia render mais com as mesmas peças. Para depois, fazer trocas pontuais, fixar o esquema 4-3-3 e dar uma nova dinâmica ao time.

Com Rocha, o Caxias venceu cinco jogos e perdeu apenas dois, tendo um aproveitamento até aqui de 71%, superior ao do clube na competição.

— Nós estamos aqui para servir os atletas. De forma alguma fazer com que o atleta não se sinta bem ali. Não é segredo, mas a grande virtude que nós conseguimos, que eu digo toda a equipe da comissão técnica, staff e atletas, é primeiramente um ambiente muito bom, de respeito, um ambiente de profissionalismo — apontou o treinador após a vitória sobre o Botafogo-PB, que deu a liderança isolada da Série C ao Caxias.

Melhora individual

Alguns jogadores que não vinham com boas apresentações no primeiro semestre com a camisa grená cresceram de produção. Exemplos disso são os laterais Thiago Ennes e Marcelo Nunes que, fazendo inicialmente o básico, que é marcar e proteger a linha defensiva pelos lados do campo, conseguiram dar uma boa resposta.

— Eu acho que futebol é simples, sabe? A gente que às vezes inventa. Se fizermos o simples bem feito, a gente vai conseguir evoluir, e aí sim, um passo cada vez — destacou o treinador grená.

Ascensão de Tomas Bastos

O camisa 10 do Caxias tomou as rédeas da equipe e se figurou na referência técnica do time. Com gols, assistências e muita determinação em campo, Tomas Bastos se tornou ainda o xodó da torcida que comemora seus feitos fazendo o gesto do bigode, marca característica do jogador.

— E a importância do Tomas, hoje é o nosso capitão. É uma referência técnica que nós temos ali. É um líder nato, não é um cara que fala muito, mas é um líder nato. Eu acho que essa mescla de característica, de experiência que nós temos ali dentro tem feito diferença no dia a dia — confirmou Júnior Rocha.

Paredão no gol

Um dos responsáveis por colocar o Caxias no topo da tabela de classificação tem sido o goleiro Thiago Coelho. Com boa performance, sobretudo nos jogos fora de casa, onde a equipe é mais atacada, o camisa 1 foi determinante, por exemplo, para a conquista de duas vitórias emblemáticas sobre o Figueirense, no Orlando Scarpelli, e o Botafogo-PB, no Almeidão.

Melhor ataque

Uma das características das equipes de Júnior Rocha é ter um sistema ofensivo efetivo. E no Caxias, não está sendo diferente. O Grená tem o melhor ataque da competição, com 16 gols e, mesmo que não seja detentor da melhor defesa (16ª, com 11 gols sofridos) foi o suficiente para a equipe assumir a ponta.

Marca importante também da equipe é que os quatro centroavantes que participaram da campanha até aqui balançaram as redes.

Willen Mota — que já deixou o clube — deu seis pontos ao time ao marcar diante de Floresta e Retrô. Welder marcou duas vezes na vitória de 3 a 2 sobre o Figueirense. Agora ele está fora, se recuperando de uma artroscopia no joelho. Gustavo Nescau voltou após um período afastado por lesão e deixou o seu na goleada sobre o Londrina. Faltava o gol de Eduardo Melo, que fez seu primeiro na virada sobre os paraibanos, no domingo.

E além deles, Calyson cresceu de produção, com movimentação, assistências e efetividade, como no dia em que marcou três vezes diante do Londrina.