O reforço que o técnico do Caxias quer para a sequência de Série C

Técnico grená vem fazendo grande campanha no comando da equipe. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Mesmo na liderança do Campeonato Brasileiro da Série C, o Caxias está atento ao mercado na busca de reforços que possam agregar qualidade ao elenco do técnico Júnir Rocha para a reta decisiva da competição.

E o que o treinador quer é a contratação de um volante com altura mais elevada em relação aos atuais atletas do elenco grená.

— A gente tem um time baixo. Tirando o Eduardo (Melo) e os dois zagueiros, o restante é baixo pra disputar a bola aérea — comentou o treinador ainda após a vitória sobre o Londrina.

Mas, de acordo com o vice de futebol grená, José Caetano Setti, este reforço só virá se ele se adequar à realidade financeira do clube e se, de fato, for um atleta que acrescente ao atual grupo.

— Se aparecer alguém que venha, mas que dê ao grupo qualidade. Se é para trazer mais um apenas, não. O Caxias está em busca de jogadores, e não são muitos, que possam vir no momento que a gente precisar. Eles podem dar resposta e podem atuar no mesmo nível que os jogadores — avaliou o dirigente do Caxias.