"O grande idealizador desse título é o Tite", relembra presidente do Caxias em 2000

Presidente D'Arrigo visita sala de troféus do clube, onde estão a taça e a faixa do título gaúcho de 2000. Porthus Junior / Agencia RBS

O presidente campeão gaúcho de 2000, Nelson D'Arrigo, voltou no tempo para reviver o momento mais glorioso dos 90 anos do Caxias. O ex-dirigente visitou a sala de troféus do clube para relembrar, dentre outras coisas, como era a relação de Tite no vestiário durante a competição.

— Perfeita. O grande idealizador desse título é o Tite. Em virtude da postura dele, do relacionamento que a gente tinha — revelou o mandatário grená.

D'Arrigo ainda recordou que o trabalho de Tite, no final de 1999, era questionado por alguns torcedores, que chegavam, inclusive, a pedir a saída do treinador da comissão técnica.

— Eu não assistia aos jogos no camarote. Assistia ali no mezanino. E do meu lado tinha um, que eu não lembro o nome, ele tinha uma ótica em Caxias, e só me criticava. E eu chamava ele de corneteiro: "Fala corneteiro, hoje tu veio sofrer". E a gente ficava brincando assim. E aí ele dizia: "Tem que trocar esse técnico porque esse técnico não serve". E eu disse que o presidente era eu, ele era torcedor, nem conselheiro. Então, tinha direito de falar, mas eu de agir da maneira que eu pensava certo — relembrou D'Arrigo, que definiu:

— Eu gosto do Tite, achava que ele era bom para equilibrar o grupo. Ele dominava o grupo e o resultado iria vir. "Esperem pra ver", eu dizia.

Parceria também fora de campo

Prataviera relembra passagem de Tite em visita ao Estádio Centenário. Porthus Junior / Agencia RBS

Conselheiro desde 1972, João Carlos Prataviera fazia parte do departamento médico grená em 2000. E o doutor tinha uma particularidade com a família de Tite, com quem também convivia no vestiário.

— Eu atendia os filhos do Tite por amizade, e participava também das reuniões do vestiário. E lá eu senti muito a situação, a maneira com que ele conduzia. E é claro que teve um momento em que nós tivemos salários atrasados. E, mesmo assim, o grupo coeso, e ele disse sempre assim: "Nós vamos chegar ao objetivo". E nós alcançamos — relembrou Prataviera, que ainda concluiu: