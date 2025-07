"Nunca vão ver nós nos acomodarmos, deixando de guerrear", avisa técnico do Caxias

Júnior Rocha enalteceu competitividade da equipe. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Nada de folga para o grupo de jogadores do Caxias, mesmo depois do time manter a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C no fim de semana. Nesta segunda-feira (30) à tarde, o grupo grená se reapresentou dando início à preparação para o duelo contra o CSA, marcado para o sábado (5), em Maceió.

Acabaram as pausas de duas semanas entre uma rodada e outra da competição nacional. E, com tempo menor de treinamentos, o Grená quer manter os pés no chão e trabalhar mais para se manter na parte de cima da tabela.

— Não tem como se acomodar, sabe? A gente quer somar o máximo número de pontos, a gente quer performar. Porque essa é a nossa vida. Amanhã, de manhã (segunda-feira) não, mas eu sim. O grupo se reapresenta aqui à tarde e nós, sete horas, estamos aqui tomando café, bem louco para trabalhar — havia adiantado o técnico Júnior Rocha após a vitória sobre o Ituano no domingo (29).

Para o confronto diante dos alagoanos, o desfalque da equipe será o volante Vini Guedes, que recebeu o terceiro cartão amarelo. No entanto, o goleiro Thiago Coelho retorna após cumprir suspensão. Ainda existe a possibilidade de Calyson ser relacionado. O atacante se recupera de uma lesão na coxa.

— Nunca vão ver nós nos acomodarmos, deixando de guerrear no jogo. Nós somos um time muito competitivo. A disputa interna é muito forte. Então, se o Marcelo bobear, o Kelvyn atropela ele. Se o Cunha bobear, o Alisson, o Douglas, o menino Carlos Henrique atropelam ele. Se o Eduardo dormir, nós temos dois centroavantes à altura, que são hoje o Nescau e o Welder — adiantou Júnior Rocha sobre a disputa por uma vaga entre os 11 iniciais.

O treinador ainda adiantou o que fará durante a semana para aprimorar a qualidade do time, que atualmente é líder da Série C, com seis vitórias nos últimos oito jogos, sendo três consecutivas.

— Melhorar, melhorar. Buscar performance, buscar perfeição. Melhorar fisicamente, tecnicamente, taticamente, competitivamente, mentalmente. Futebol, se tu dormires duas rodadas, eles passam na tabela. Vem do dia-a-dia aqui, o comprometimento dos caras, sangue nos olhos, assim como todos que trabalham no clube aqui — definiu o treinador.

A delegação grená viajará na quinta-feira (3) para Maceió, em voo com escala em São Paulo. A partida pela 11ª rodada da Série C, no Rei Pelé, diante do CSA ocorre às 19h30min de sábado (5).