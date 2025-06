No radar no Juventude, goleiro gera interesse de clube brasileiro e outro do Exterior

Goleiro Gabriel foi titular absoluto na temporada passada. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Desde que saiu do Juventude, o goleiro Gabriel Vasconcellos deixou saudades no torcedor alviverde, pois seus substitutos não conseguiram o protagonismo na meta alviverde. No ano de 2024, o jogador fez 46 partidas com o Verdão.

Após se destacar em Caxias do Sul, o atleta foi negociado pelo Coritiba com o Vitória. Ele estava por empréstimo no Estádio Alfredo Jaconi, e foi vendido por R$ 1,8 milhão.

Contudo, o atleta esperava ser titular na equipe de Salvador, mas o projeto não saiu como o planejado. O camisa 1 do time baiano, Lucas Arcanjo, tinha sua ida encaminhada para o Fluminense, mas o negócio não se concretizou. Assim, Gabriel segue como reserva no time de Thiago Carpini e teve apenas seis jogos até o momento.

Com a janela de transferências em julho, o nome do arqueiro voltou a circular no Juventude. O problema é que há concorrência pelo atleta. O Sport estaria interessado em Vasconcellos, além do Lecce, da Itália. Ele ficou 10 anos no futebol italiano antes de retornar ao Brasil e atuou no Lecce entre 2019 e 2022.