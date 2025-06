No Homero Soldatelli, Juventude enfrenta o Santos pelo Brasileirão Sub-20

Pela 13ª rodada do Brasileirão Sub-20, o Juventude recebe o Santos. O jogo acontece nesta quinta-feira (13), às 15h, no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

Os guris alviverdes estão no G-8, na quinta colocação, com 20 pontos. Já o Santos tem 15 e ocupa o 12º lugar. O ingresso para a partida é 2kg de alimentos não perecíveis, exceto sal.

Na primeira fase, os 20 clubes se enfrentam em turno único. Os oito melhores se classificam para as quartas de final. Nela, as partidas são únicas, assim como as semifinais, e o mandante é a equipe com a melhor campanha desde a primeira fase. As finais são disputadas em ida e volta.