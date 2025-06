No Gauchão Sub-20, Juventude empata com São José pelo jogo de ida das quartas de final

Marlon Santos é um dos destaque do time sub-20 do Juventude. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Único serrano a se classificar para o mata-mata do Campeonato Gaúcho Sub-20, o Juventude entrou em campo na tarde deste domingo (8) pela partida de ida das quartas de final do estadual da categoria. O Verdão encarou a equipe do São José, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre. O jogo terminou empatado em 2 a 2, na capital gaúcha. Os gols Jaconeros foram de Kaynan e Marlon Santos.

O jogo da volta está marcado para o próximo final de semana, quando o Juventude recebe o Zeca, no domingo (15), às 15h. A partida será no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. Quem vencer avança para as semifinais.

O Juventude se classificou para a segunda fase do Gauchão Sub-20 após ficar em segundo lugar no Grupo B, com 11 pontos.