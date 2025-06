No Brasileirão Sub-20, Juventude visita o América-MG

Os guris alviverdes estão na quarta colocação, com 23 pontos. O time mineiro está apenas duas colocações abaixo dos caxienses, em 6º lugar, com 21 pontos.

A campanha da equipe de Filipe Dias conta com sete vitórias, dois empates e três derrotas e um aproveitamento de 58%. Na última semana, venceu o Santos por 2 a 1, no Estádio Homero Soldatelli.

Na primeira fase, os clubes se enfrentam em 19 rodadas, em turno único. Os oito primeiros na tabela avançam às quartas de final, definidas em partidas únicas, assim como as semifinais. As equipes mandantes serão as com melhor campanha desde a primeira fase. Nas finais, será ida e volta.