Nenê cita frase do torcedor na luta pela recuperação do Juventude no Brasileirão: "Desistir Jamais"

Em meio aos desafios do Campeonato Brasileiro e à campanha ruim do time, a frase "desistir jamais" ecoa como um lembrete de persistência para o Juventude. O Verdão não vence há oito rodadas e está na zona do rebaixamento. O meia Nenê, de 43 anos, fez uma postagem na sua conta oficial no Instagram com a forte citação utilizada pelos torcedores alviverdes.

O texto do camisa 10, carregado de otimismo, oferece um vislumbre da mentalidade do jogador e do elenco jaconero diante dos resultados recentes, que geraram um "sentimento de frustração".

"Desistir Jamais! Esse é o lema do nosso Juventude. Sentimento de frustração antes da parada pelos resultados, mas com muita esperança de que, com muita determinação coragem foco e principalmente união do nosso grupo e da nossa torcida", diz a postagem.

Com passagens por grandes clubes no Brasil e no exterior, o camisa 10 do Juventude coleciona não apenas gols e assistências, mas também histórias de superação e persistência. Sua longevidade no esporte, em um nível de alta competitividade, é um exemplo do lema que abraça o Juventude.

O contexto da postagem de Nenê reflete um momento delicado para o Juventude. Antes da paralisação do campeonato, os resultados não foram os esperados. Após 11 rodadas, a equipe ocupa a 19ª posição, na zona de rebaixamento, com 8 pontos conquistados.

Nenê disputou seis partidas neste Campeonato Brasileiro, sendo titular somente diante do Grêmio na rodada anterior. O texto do meia, que está na sua terceira temporada no clube, também projeta um futuro mais promissor na volta das férias do elenco, a partir do dia 23 de junho.

"Voltaremos muito mais fortes para deixar o nosso Papo no seu devido lugar fim do ano", finalizou.

Postagem de Nenê