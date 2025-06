Negociação de atacante no futebol português rende quantia milionária ao Juventude

O atacante Sorriso, 24 anos, ex-Juventude, renderá aos cofres alviverdes um valor milionário. O Famalicão, clube português, anunciou, nesta quarta-feira (18), a compra em definitivo do jogador junto ao Bragantino. O contrato é válido até 2029.

Em 2022, Sorriso deixou o Estádio Alfredo Jaconi rumo ao Bragantino. O Alviverde seguiu com 25% dos direitos do jogador. Na época, a multa rescisória era R$ 7 milhões, e ele foi vendido por R$ 5 milhões.

Agora, os portugueses exerceram a opção de compra no valor de 1,5 milhão de Euros (aproximadamente R$ 9,45 milhões na cotação atual). Com isso, o Juventude deve receber aproximadamente R$ 2,4 milhões.

Em 2025, o Famalicão estará novamente na Primeira Divisão portuguesa. Será sua sexta temporada consecutiva na elite nacional. Na última edição, ficou na sétima colocação. Sorriso disputou 29 jogos, fez oito gols e deu quatro assistências. Ele foi o vice-artilheiro do clube na temporada e líder em participações de gols.

Sorriso surgiu na base alviverde. Na temporada 2020, começou a receber oportunidades do técnico Marquinhos Santos. Na temporada seguintes, se tornou um dos grandes nomes na campanha de permanência na Série A.

No total, foram 50 jogos, com quatro gols marcados e quatro assistências. Em 2022, foi para o Bragantino e no começo de 2024, se transferiu para o Famalicão.