Nascimento de filho deve atrasar chegada de reforço no Juventude

Técnico Claudio Tencati vai receber mais caras novas ainda. Fernando Alves / Juventude

O sexto reforço do Juventude para o segundo semestre da temporada deve chegar somente na semana que vem. O volante uruguaio Yonathan Rodrígues, 31 anos, do Nacional, está acertado com o alviverde. O atleta chega para substituir o volante Caíque, vendido ao Grêmio.

A direção esperava contar com as novas caras do elenco até o final de semana. No entanto, a chegada do uruguaio ficará para daqui alguns dias, pois o filho do jogador nasceu no Uruguai. Ele deve se apresentar para realizar exames depois de quarta-feira.

Pelo time do país vizinho, o volante entrou em campo em 12 jogos na temporada. Na carreira, ele defendeu ainda dois clubes argentinos, o Banfield e o Gimnasia.

GOLEIRO DO CERRO

Além de Yonathan, o Juventude tenta outro atleta do exterior. O departamento de futebol negocia com o goleiro Gatito Fernández, do Cerro Porteño e com passagem pelo Botafogo entre 2017 e 2024. O jogador é seleção do Paraguai e busca jogar no Brasil para ter mais jogos até a Copa do Mundo.