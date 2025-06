"Não temos hoje nenhum atleta contratado, nós temos alguns nomes encaminhados", afirma vice do Juventude

Almir Adami falou sobre a parada do Brasileirão e as movimentações do Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude está no mercado do futebol brasileiro em busca de reforços. Contudo, o clube ainda não anunciou nenhum nome para a retomada do Brasileirão, prevista para o dia 14 de julho, segunda-feira, às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi.

Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o vice de futebol do Juventude, Almir Adami, respondeu diversas perguntas sobre a movimentação do clube no mercado. O dirigente revelou que o clube não tem nenhum jogador contratado, mas alguns encaminhados.

— Normalmente quando os nomes dos atletas aparecem na mídia, a gente acaba tendo concorrência e o que acaba nos dificultando até o fechamento dessa negociação. Então nós não temos hoje nenhum atleta contratado com contrato assinado, nós temos alguns nomes encaminhados, mas que a gente só vai poder oficializar quando realmente a gente tiver com o contrato assinado — afirmou o vice de futebol alviverde.

O Juventude está encaminhado com dois jogadores, o volante Hudson, da Portuguesa, e o lateral-esquerdo Marcelo Hermes, do Criciúma, que trabalhou com o técnico Claudio Tencati. Contudo, para tirar o jogador de Santa Catarina o alviverde terá de pagar a multa rescisória. Sobre os dois atletas em questão, Adami comentou:

— Eu te diria sim, são dois dos nomes que a gente tem trabalhado, assim como outros, mas mesmo assim, nós não temos nada oficialmente fechado por nenhum desses dois atletas. O Marcelo Hermes, inclusive, jogou nessa semana e fez um gol. É um atleta que o Juventude já tentou contratar ele no início do ano e agora com a chegada do Tencati, ele foi avalizado de uma forma até mais contundente. Não é fácil essa negociação — admitiu Adami.

GOLEIRO

Uma posição tem gerado dor de cabeça aos torcedores. Nem Gustavo nem Marcão se firmaram na meta alviverde nesta temporada, como foi o goleiro Gabriel em 2024. O Juventude tentou trazer de volta o camisa 1 do ano passado, mas o jogador foi emprestado pelo Vitória ao Sport, frustrando o Verdão.