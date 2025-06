Meia se despede do Juventude com mensagem nas redes: "Vivi momentos marcantes no clube" 

Meia Jean Carlos perdeu espaço em 2025 com a camisa do Juventude. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

Jean Carlos não é mais jogador do Juventude. O meia de 33 anos anunciou sua saída do Estádio Alfredo Jaconi na manhã desta terça-feira (10). Em uma postagem nas redes sociais, o jogador agradeceu os torcedores e funcionários do clube.

— Gostaria de agradecer a todos que tornaram a minha passagem pelo Juventude tão especial. Todos os funcionários, atletas, comissão técnica e principalmente torcedores. Vivi momentos marcantes no clube e estarei sempre na torcida pelo Ju. Muito obrigado — declarou o jogador.

Jean Carlos vai defender o Criciúma na Série B do Brasileirão. O atleta acertou sua transferência com a equipe catarinense e o Juventude receberá R$ 500 mil pela negociação. O jogador tinha contrato com o Alviverde até o fim da temporada de 2025.

Jean Carlos encerrou sua segunda temporada pelo Verdão. Em 2024, o jogador teve 44 jogos, com seis gols e 10 assistências. Ele foi uma peça importante na permanência da equipe na Série A. Porém, neste ano o jogador não conseguiu manter o mesmo rendimento e teve apenas um bom momento no Gauchão. Ele oscilou e perdeu espaço nas partidas da elite nacional. Ao todo em 2025 foram 16 jogos pelo Verdão, com três gols e duas assistências.