Meia do Juventude desperta interesse de time da Série B

Meia Jean Carlos pode deixar o Juventude para atuar em equipe catarinense. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

A reformulação do elenco do Juventude para a sequência do Brasileirão contará com chegadas e saídas. Uma das possibilidades de baixas no elenco alviverde é no setor de criação. Com pouco espaço, o meia Jean Carlos, 33 anos, deve deixar o Estádio Alfredo Jaconi.

O Criciúma teria interesse na contratação do jogador, conforme a imprensa catarinense. O Ju receberia uma compensação financeira pela transferência. Contudo, a direção do Juventude nega ter recebido proposta.

Jean Carlos está na sua segunda temporada pelo Verdão. Em 2024, o jogador teve 44 jogos, com seis gols e 10 assistências. Ele foi uma peça importante na permanência da equipe na Série A. Porém, neste ano o jogador não conseguiu manter o mesmo rendimento e teve apenas um bom momento no Gauchão. Ele tem oscilado nas partidas da elite nacional. Ao todo em 2025 foram 16 jogos pelo Verdão, com três gols e duas assistências.

Sem Jean Carlos, o Juventude conta apenas com Nenê, atleta que vai completar 44 anos. O jovem Luiz Henrique se recupera de uma lesão no ligamento do joelho e deve voltar aos treinos somente em 45 dias. Utilizado como meia, Mandaca voltou a ser um homem que faz mais a segunda função do setor de meio-campo.