Meia do Juventude participa de edição especial de Leilão Beneficente do Neymar

Na última terça-feira (10), aconteceu a 5ª Edição do Leilão Beneficente do Neymar , na Arena Pacaembu, em São Paulo. De férias do Juventude, o meia Nenê, amigo do atacante, compareceu ao evento junto de sua esposa, Jessica Gardussi. O atleta deu autógrafos e posou ao lado de atletas como Diego Tardelli, Emerson Sheik e Falcão, ex-jogador de futsal.

— Que noite sensacional em prol das crianças do Instituto Neymar Jr. Parabéns ao Neymar Jr. e seu pai. Muito feliz honrado e orgulhoso, de ter estado com vocês em mais uma edição dessa causa que transforma vidas e realiza sonhos — publicou o atleta em suas redes sociais

A edição marcou os 10 anos do Instituto Neymar Jr. e contou com diversos atletas e artistas, com o objetivo de arrecadar recursos para as atividades socioeducativas da instituição, que trabalha com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.