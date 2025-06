Meia do Caxias segue sendo preservado das atividades com bola 

Tomas Bastos é a principal incerteza na equipe que encara o Botafogo-PB. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

A preparação do Caxias para o duelo contra o Botafogo-PB teve início com dois treinamentos nesta segunda-feira (9). E a ausência das atividades com bola segue sendo o meia Tomas Bastos.

O jogador sente dores no adutor da coxa desde a véspera do jogo com o Londrina. O camisa 10 realizou os trabalhos físicos normalmente e, logo após, trabalhou em separado ao grupo, enquanto os demais atletas fizeram um treinamento em campo reduzido.

Como a partida contra os paraibanos acontece apenas no sábado (14), a tendência é de que Tomas Bastos esteja à disposição do técnico Júnior Rocha. Mas, caso o comandante grená opte em preservar seu camisa 10, Yann surge como principal alternativa e é o único meia de origem no elenco, após a saída de Nicholas ao Confiança, na semana passada.

Já o goleiro Victor Golas voltou a treinar normalmente nesta segunda-feira. O jogador ficou de fora das últimas atividades recuperando-se de um estado gripal.