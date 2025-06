"Marcação sanduíche": como o Caxias anulou Ronaldinho Gaúcho nas finais de 2000

Não era só o Grêmio de Zinho, Astrada, Amato e outros grandes nomes comandados pelo experiente técnico Antônio Lopes que o Caxias tinha que anular na decisão do Gauchão de 2000.

A principal referência técnica da equipe tinha apenas 20 anos , mas já despontava como o grande craque do futebol brasileiro. Parar Ronaldinho Gaúcho era tão complicado como impedir Ethan Hunt (Tom Cruise) de realizar sua missão impossível no cinema.

— É simples para as pessoas entenderem o que é uma marcação dobrada. Eu sempre falava, o setor onde ele cair, um jogador marca pela frente dele . Só que atrás, ele não vai ter a percepção . Então, se vier um jogador atrás e pressionar o Ronaldinho, ele vai ficar menos tempo com a bola. Tu vais inibir que a bola chegue nele, e tu vais estar sempre pressionando ele a tomar ações mais rápidas — destacou Tite, que concluiu:

— Consequentemente, ele vai errar mais, ou a bola não vai chegar nele. Então, tu diminui as ações com ele. E onde tiver, e quem tiver no setor, uma "marcação pressão sanduíche", eu acho que ela tem essa característica.