Maicon Roncen compete este final de semana pela Copa Truck

A partir desta sexta-feira (13), Maicon Roncen inicia os treinos livres para a próxima etapa da Copa Truck, que acontece no domingo (15). O piloto gaúcho corre em casa, no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão.

— Ansioso para correr em Tarumã, pista que gosto muito. Equipe nova, já estamos nos acertando com o caminhão, esperamos fazer uma boa prova e também estrear o novo traçado entre as curvas oito e nove — conta Roncen.

A programação conta com dois treinos livres na sexta-feira (13) e um no sábado (14), quando também acontece o classificatório, às 14h27. No domingo (15), as corridas tem início às 12h10min.