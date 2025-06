Líder da Série C, Caxias divulga serviço de jogo para confronto com o Ituano

A direção do Caxias iniciou a venda de ingressos para a partida, com valores iguais para ingressos antecipados e no dia do jogo. Para o torcedor não sócio, os ingressos inteiros custam R$ 30 e a meia-entrada é R$ 15. No setor social e cadeiras, o preço é de R$ 40. Os bilhetes podem ser comprados presencialmente, no Centenário, ou de forma online, no site Minha Entrada.