Lateral do Grêmio passa por exames no Juventude e atacante é aguardado até domingo

Elenco treina no CT Alviverde na intertemporada. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O elenco de jogadores do Juventude teve mais um dia de trabalho para completar a primeira semana da retomada das atividades. O foco da intertemporada é reformular o elenco e encontrar um novo time para o retorno do Campeonato Brasileiro da Série A.

Até o momento, o grupo de atletas conta com apenas três caras novas. No entanto, o departamento de futebol aguarda por mais chegadas. O quarto nome já está em Caxias do Sul. O lateral-esquerdo Luan Cândido realizou exames médicos nesta sexta-feira (27) e será integrado ao elenco de jogadores do técnico Claudio Tencati.

Até domingo (29) é aguardada a chegada do atacante Gabriel Veron. O atleta estava no Santos e teve seu contrato de empréstimo finalizado. O jogador pertence ao Porto, que disputou o Mundial de Clubes da Fifa, e virá por empréstimo ao Verdão para sequência do Brasileirão.

Já estão treinando com o elenco de jogadores do Alviverde o volante Hudson, o lateral-esquerdo Marcelo Hermes e o atacante Rafael Bilu. Com cinco nomes contratados, o sexto deve chegar na próxima semana, o volante uruguaio Yonathan Rodrígues, do Nacional.