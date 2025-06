Juventude volta a vencer o Esportivo e está na final do Gauchão Sub-17

Atual campeão, o Juventude vai defender o título do Gauchão Sub-17. Neste sábado (28), no jogo de volta da semifinal do Estadual, o time do técnico Márcio Ebert voltou a vencer o Esportivo por 1 a 0, mesmo placar do duelo de ida. Pedro Affonso fez o gol alviverde no campo da Randon.