Juventude vence o Esportivo no primeiro jogo da semifinal do Gauchão sub-17

Ícaro comemora o gol da vitória do Juventude.

Neste sábado (14), o time sub-17 do Juventude venceu o Esportivo por 1 a 0 no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. A partida foi o confronto de ida da semifinal do Gauchão da categoria. O gol foi marcado pelo zagueiro Ícaro na segunda etapa.