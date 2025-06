Juventude tem pênalti anulado, perde para o Grêmio e chega a oito jogos sem vencer no Brasileirão

Nenê foi uma das novidades no Verdão. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude chegou ao oitavo jogo consecutivo sem vitórias no Brasileirão 2025. Neste domingo (1º), no Alfredo Jaconi, a equipe de Claudio Tencati perdeu para o Grêmio pelo placar de 2 a 0, com gols sofridos ainda no primeiro tempo.

A polêmica da partida ficou por conta de um pênalti anulado para o Verdão em cima de Mandaca, quando a partida estava em 1 a 0 para o adversário. No lance imediato ao da anulação, o Tricolor chegou ao segundo gol.

Com o resultado, a equipe alviverde permanece na zona de rebaixamento, em 19º na tabela, com oito pontos. Com a parada dos jogos para a realização do Mundial de Clubes da Fifa, o Juventude só voltará a campo em julho.

Pênaltis e polêmica

O Juventude foi a campo com um esquema mais ofensivo. Com a presença de Nenê na armação e três atacantes, com Taliari na vaga de Gilberto, a ideia de Tencati era fazer com que a equipe criasse mais ofensivamente.

E o time tomou iniciativa e criou as primeiras chances, como a conclusão de Mandaca, aos quatro minutos, que parou nas mãos de Volpi.

O Grêmio respondeu com Kike Olivera. Sam escorregou e permitiu ao atacante avançar e cruzar na área. Ewerthon cortou.

Em seguida foi a vez de Alysson chutar em cima da marcação. Na cobrança de escanteio, Gustavo Martins pegou a sobra, mas Marcão fez a defesa. Mas o ao sair pra fazer a reposição, Marcão deixou o braço e atingiu Kannemann. Raphael Claus reviu o lance no vídeo e marcou o pênalti.

Na cobrança, aos 13 minutos, Braithwaite bateu rasteiro no canto direito, Marcão acertou o lado, mas não conseguiu chegar a tempo de fazer a defesa: 1 a 0, Grêmio.

O segundo quase veio pelo alto, um dos velhos defeitos da defesa alviverde. Primeiro, o zagueiro Kannemann aproveitou a cobrança de escanteio de Cristaldo e acertou a trave. No escanteio seguinte, Gustavo Martins ganhou maus uma disputa pelo alto e obrigou Marcão a se esticar todo para salvar.

O Verdão tinha problemas com a marcação alta do adversário. Em uma saída errada de trás, Braithwaite recuperou e rolou para Cristaldo na área. O argentino chutou no canto, mas o goleiro alviverde espalmou.

Aos 33, o Juventude teve um pênalti marcado no campo em Marlon em cima de Mandaca. Mas no vídeo, Daiane Muniz chamou o árbitro para checar o impedimento de Mandaca na origem da jogada. Pênalti anulado após a revisão.

Na jogada seguinte, Alysson puxou o contra-ataque e, após a sobra da zaga, Cristian Olivera tirou Marcão da jogada e fez 2 a 0 sob aplausos irônicos da torcida do Juventude que queria a marcação do pênalti na jogada anterior.

Com dificuldades para penetrar na área, principalmente nas investidas de Giovanny pela esquerda, o Ju arriscava de longe, sem perigo, como na finalização de Caíque, aos 49. Do outro lado, o Tricolor sempre levava perigo nos contra-ataques.

Ênio de volta

Ênio voltou a campo após dois jogos afastado. André Ávila / Agencia RBS

Relacionado após ficar fora dos jogos diante de Fluminense e Bragantino, pela suspeita de participar de manipulação de resultados para apostas no Brasileirão, Ênio foi a novidade de Tencati para o segundo tempo. E o atacante entrou querendo jogo, muito mais participativo do que havia sido Giovanny no primeiro tempo.

Aos 9, Braithwaite deixou o campo lesionado para a entrada de André Henrique. Enquanto isso, Marcão evitou o terceiro gol gremista, primeiro com Cristaldo, e depois com Alysson, ambos arremates no canto direito.

Aos 18, Caíque e Nenê deixaram o gramado aplaudidos para as entradas de Peixoto e Jean Carlos. No Grêmio, Aravena substituiu Alysson, um dos melhores em campo.

Aos 27, Aravena cruzou e André Henrique perdeu o gol, na pequena área. Dois minutos depois, Tencati mandou a campo dois centroavantes. Babi e Gilberto entraram nos lugares de Mandaca e Taliari, numa tentativa de explorar a bola aérea ofensiva. Mas a equipe pouco produziu, nas últimas oportunidades, Batalla e Sam finalizaram pra fora. E assim, o time saiu de campo com mais um resultado negativo na competição.

Ficha técnica

Juventude 0x2 Grêmio

11ª rodada do Brasileirão 2025

Estádio Alfredo Jaconi

JUVENTUDE: Marcão; Ewerthon, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque (Peixoto, 18/2º) Mandaca (Gilberto, 29/2º), Nenê (Jean Carlos, 18/2º); Giovanny (Ênio, int.), Batalla e Taliari (Matheus Babi, 29/2º). Técnico: Claudio Tencati

GRÊMIO: Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Cristaldo (Ronald, 35/2º); Cristian Olivera (Riquelme, 35/2º), Alysson (Aravena, 18/2º) e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes

Gols: Braithwaite (G), aos 13 minutos; Cristian Olivera (G), aos 37, no primeiro tempo.

Cartões amarelos: Marcos Paulo, Alan Ruschel (J). Wagner Leonardo (G).