Juventude supera expulsão, derrota o Santos e segue 100% como mandante no Brasileiro Sub-20

Nathan Bizotto / E. C. Juventude / Divulgação

Pela 13ª rodada do Brasileirão Sub-20 2025, o Juventude venceu o Santos por 2 a 1, nesta quinta-feira (12). Os gols alviverdes foram de João Trevisol e Marlon. A partida foi disputada no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

Com o resultado, o time de Filipe Dias chega aos 23 pontos, assumindo a quarta colocação na competição. Além disso, a equipe segue com 100% de aproveitamento como mandante. O próximo compromisso pelo campeonato nacional será contra o América-MG, às 15h da quarta-feira (18), na Arena Vera Cruz.

Pelo Gauchão Sub-20, o Papo está nas quartas de finais e enfrenta o São José, no domingo (15) , às 15h, no Homero Soldatelli, na partida de volta. O jogo de ida terminou em 2 a 2.

Voltando para casa

Aos 10 minutos da etapa final, Kauã Costa levou o segundo cartão amarelo e foi expulso por uma falta no atleta do Peixe. Só que o Ju não abaixou o ritmo.

Em um contra-ataque, Marlon carregou a bola até a grande área e passou para Trevisol, que chutou no ângulo para marcar um golaço alviverde: Juventude 1 a 0.

Aos 21 minutos, em um escanteio cobrado por Trevisol, Lucca cabeceou para a defesa do goleiro Rodrigo Falcão. Aos 35, o segundo gol. Marlon avançou pelo lado direito em velocidade até a pequena área, quando chutou no meio das pernas do goleiro Falcão para ampliar o placar alviverde: 2 a 0 Ju.