Juventude se reapresenta nesta segunda-feira e espera anunciar reforços durante a semana

Técnico Claudio Tencati e o preparador físico Rodrigo Squinalli vão comandar retomada das atividades. Fernando Alves / Juventude

O grupo do Juventude se reapresenta nesta segunda-feira (23), às 14h, no CT alviverde para iniciar a preparação para a sequência do Campeonato Brasileiro. Na vice-lanterna da competição, a equipe volta a campo apenas no dia 14 de julho, contra o Sport, no Estádio Alfredo Jaconi.

A principal expectativa fica por conta da chegada de novos reforços. O mais próximo de acerto é o lateral-esquerdo Marcelo Hermes. Segundo o executivo Júlio Rondinelli, existe a vontade do atleta em vir atuar no Juventude, além de um acordo encaminhado entre o jogador e o Verdão.

Uma reunião nesta segunda-feira (23), com representantes do Criciúma, pode selar o acordo. O atleta não viajou com a delegação do Tigre para o último compromisso pela Série B, contra o América-MG, na sexta-feira (20).

É possível que até dois novos contratados estejam na reapresentação. Porém, a direção alviverde não confirma nomes e só deve oficializar os acordos após a assinatura dos contratos. Além disso, o Juventude espera definir as outras negociações que estão encaminhadas no decorrer da semana. O clube busca um novo goleiro titular, além de reforços para o meio-campo e ataque.

O zagueiro Abner e o volante Caíque se reapresentarão com o grupo, mas ainda podem ser negociados a partir da abertura da janela de transferências, em 10 de julho. Até aqui, oito atletas deixaram o clube: Kawan, Gabriel Souza, Felipinho, Kelvi, Davi Góes, Jean Carlos, Petterson e Maurício Garcez. O goleiro Marcão e o atacante Vitor Pernambuco também não devem permanecer.

NO MUNDIAL

Júlio Rondinelli segue no Estados Unidos, onde acompanha o Mundial de Clubes e, segundo ele, tem feito contatos importantes com o intuito de beneficiar o Juventude no futuro.