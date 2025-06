Juventude perde para o Vasco pelo Brasileirão Sub-17

Time carioca foi dominante durante toda a partida. Dikran Sahagian / Vasco da Gama / Divulgação

O Juventude foi derrotado pelo Vasco por 3 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. O atacante Nathan marcou o gol alviverde. Confronto aconteceu no Estádio Nivaldão, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (4).

A equipe de Mário Ebert tem seis pontos e iguala o número de derrotas ao de êxitos. Na próxima rodada, o time volta ao Estádio Homero Sodatelli para enfrentar o Bragantino, na quarta-feira (11), às 15h.

Os primeiros minutos de jogo foram equilibrados, mas Juventude foi perdendo a posse de bola com passar do tempo e as chances de gol ficaram com o Vasco, que dominou o restante da primeira etapa.

Aos 27, o vascaíno Luis Felipe recebeu a bola e cabeceou para Andrey Fernandes, que bateu de fora da área, no canto do gol alviverde. Vasco 1 a 0.

Na volta do intervalo, logo aos oito minutos, um escanteio para o Vasco culminou na ampliação do placar. O capitão Davi Gomes chutou no gol e um desvio no zagueiro alviverde Ícaro colaborou para o segundo dos cariocas. Vasco 2 a 0.

Aos 19 minutos, após uma saída errada da zaga do Papo, o camisa 10 do Vasco, Medina, chutou de fora da área e a bola foi na gaveta. Vasco 3 a 0.

Em uma cobrança de falta de Gabriel Gossman, aos 33, a defesa do Vasco falhou e Nathan marcou para descontar para o Verdão. Vasco 3 a 1.

O Juventude atuou com Guilherme; Gabriel Gosmann, Ícaro (Isaque), Augusto Mezzomo, Lucas Telles e Kauã Negri (Pedro Branco); Nicholas Begliardi e Pedro Affonso (Kaiki); Paulinho (Murilo), João Scatolin (João Silveira) e Pedro Santos (Nathan).