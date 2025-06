Juventude perde para o São Paulo e adia permanência no Brasileirão Feminino

Juventude enfrentou o São Paulo no Estádio Alfredo Jaconi. Fernando Alves / EC Juventude / Divulgação

As gurias do Juventude seguem em busca do principal objetivo da temporada: a permanência na elite. E essa condição ficará para a última rodada do Brasileirão Feminino. Neste sábado (14), as Esmeraldas perderam para o São Paulo, por 1 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi.

Essa foi a última partida como mandante do Juventude na etapa classificatória da competição nacional. A última rodada será na quarta-feira (18), às 15h, diante do Bahia, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

O Ju é 14º colocado com nove pontos, dois a mais que o 3B da Amazônia, penúltimo com sete, que ainda recebe o Bahia e visita o Bragantino.

O jogo

O Juventude começou em cima e quase abriu o placar. Antes do primeiro minuto, a volante Alice arriscou de fora da área e a goleira Carlinha espalmou para escanteio. Depois disso, o São Paulo se encontrou na partida e começou a aparecer mais no ataque. A primeira finalização foi aos seis minutos com Aline e defesa da Renata.

Aos 15, o São Paulo marcou. Após escanteio, a defesa não afastou da área. A bola sobrou para a atacante Crivelari, que bateu com desvio para o fundo da rede. Aos 41, Aline bateu de fora da área e bola bate na trave. O Ju quase empatou aos 46. Apoliana cabeceou no canto e a goleira Carlinha buscou no canto esquerdo.

Na volta do segundo tempo, novamente as Esmeraldas tiveram a chance do empate. Kamile Loirão invadiu a área e finalizou com força. mas Carlinha fez mais uma grande defesa. Mesmo buscando, as gurias jaconeras não conseguiram marcar o gol de empate na segunda etapa.

O Juventude, do técnico Luciano Brandalise, jogou com: Renata May; Apoliana (Pissaia), Rayane Pires, Carla Cruz, Bruna Emília e Bell Silva (Maiza); Alice (Nubia), Dani Venturini (Karol) e Teté; Jaielly e Kamile Loirão (Eduarda Tosti).

FORMATO DE DISPUTA

O Brasileiro Feminino é disputado por 16 clubes, com as equipes se enfrentando em turno único. Os oito melhores classificados avançam para as quartas de final. Os dois últimos são rebaixados. A partir das quartas, até a decisão, os vencedores são definidos em jogos de ida e volta.