Juventude perde para o São José e é eliminado do Gauchão Sub-20

O duelo foi válido pelas quartas de final do Gauchão sub-20.

Neste domingo (15), o Juventude se despediu do Campeonato Gaúcho Sub-20. A equipe alviverde perdeu por 1 a 0 para o São José, no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, e deixa a competição mesmo depois de ter empatado em 2 a 2, no confronto de ida, em Porto Alegre.