Juventude negocia volante com time paulista e devolve lateral que não estreou

O Juventude trabalha internamente pensando no retorno do Campeonato Brasileiro. Para o Verdão, a bola volta a rolar somente no dia 13 de julho, quando enfrentará o Sport, no Estádio Alfredo Jaconi.

Até a primeira partida após o Mundial de Clubes, o departamento de futebol foca a reformulação do elenco, que contará com reforços e saídas. Dois jogadores do elenco profissional não vão permanecer para o segundo semestre. O volante Kelvi foi negociado com Guarani-SP. O clube paulista disputa da Série C. O Alviverde ficará com 30% de uma futura venda do atleta. O atleta teve apenas três partidas pelo Papo neste ano, todas no Gauchão.