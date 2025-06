Juventude negocia com lateral ex-Grêmio para sequência do Brasileirão 

Lateral Marcelo Hermes fez 26 jogos pelo Criciúma no ano, com quatro gols e seis assistências.

O Juventude busca no mercado reforços para a sequência da temporada de 2025. Com o elenco de férias e a reapresentação marcada para o dia 23 de junho, o departamento de futebol procura nomes para o técnico Claudio Tencati. Um deles pode vir do ex-clube do treinador, o Criciúma.