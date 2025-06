Juventude negocia a contratação de goleiro da seleção paraguaia

Gatito tornou-se o estrangeiro com mais jogos pelo Botafogo. Vitor Silva / Botafogo,Divulgação

O Juventude está de olho no experiente goleiro Gatito Fernández, 37 anos, da seleção paraguaia. No final do ano passado, ele deixou o Botafogo após oito temporadas para retornar ao Cerro Porteño, clube que o revelou para o futebol.

A negociação está em andamento, depende de um posicionamento do clube paraguaio e pode ter uma definição nos próximos dias. A informação inicial é da Esporte Serra e confirmada pelo Pioneiro.

Gatito Fernández é a primeira opção do Juventude para reforçar a meta e as conversas estão avançadas. O desejo do jogador em atuar no futebol brasileiro novamente pode ser um trunfo para o Verdão, mas a negociação agora depende de um acerto com o Cerro Porteño sobre os valores de liberação e também da ausência de outros clubes interessados que possam "atravessar" a investida alviverde.

Os atuais goleiros do Juventude, Gustavo e Marcão, não deram boa resposta no começo da temporada. Por isso, o Verdão busca outro nome para ser alternativa.

Gatito é filho do também goleiro Roberto "Gato" Fernández, uma lenda no futebol paraguaio. Sua formação se deu nas categorias de base do Cerro Porteño, onde também iniciou sua trajetória profissional em 2007. Além disso, teve suas primeiras experiências por empréstimo, no Estudiantes e no Racing, na Argentina, e o FC Utrecht, na Holanda, antes de retornar ao Cerro Porteño.

No futebol brasileiro, Gatito se consolidou como um dos grandes destaques da posição. Chegou ao país em 2014 para atuar no Vitória, seguindo depois para o Figueirense.

Contudo, foi no Botafogo, onde permaneceu de 2017 a 2024, que o goleiro conquistou títulos, incluindo a Libertadores e o Brasileiro do ano passado, além do Carioca, em 2018, e da Série B, em 2021. Também tornou-se o estrangeiro com mais jogos pelo clube do Rio de Janeiro.