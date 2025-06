Juventude mantém negociação com Grêmio por Caíque e nega ter recebido proposta do Inter

Volante Caíque pode assinar pré-contrato e sair de graça do Juventude ao fim da temporada. Porthus Junior / Agencia RBS

O futuro de Caíque ainda não está definido, mas bem encaminhado. Depende somente do Grêmio a conclusão do negócio. O Juventude aceitou a terceira proposta do Tricolor pelo volante de 29 anos. A informação foi confirmada pelo vice de futebol alviverde, Almir Adami, em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

— Eram números que o Juventude considerou e achou interessante dentro do que tinha sido solicitado. A partir disso, nós acabamos aceitando essa proposta do Grêmio. Isso na semana passada, mas a partir daí começa uma negociação entre situações de valores com atletas envolvidos, se o atleta realmente quer vir para o Juventude ou não, questões financeiras do próprio Caíque. O que tinha ficado acertado seria a questão Grêmio e Juventude, e não esses outros atletas. Desde quinta-feira não teve uma evolução quanto a isso — afirmou Adami, que completou:

— Hoje, o Caíque continua atleta do Juventude e se ele tiver que ficar no clube ele vai ficar de bom gosto e eu tenho certeza absoluta que ele vai nos ajudar aí na sequência do campeonato.

O Grêmio apresentou uma proposta ao Juventude de R$ 5 milhões, mais o empréstimo de dois jogadores: os laterais João Lucas, que esteve no Verdão no ano passado, e Luan Candido, que pertence ao Bragantino. A questão agora estaria com o Grêmio dar o encaminhamento final com os jogadores e fazer o pagamento.

Outras propostas?

O interesse de clubes do futebol brasileiro no volante do Juventude começou antes do atleta sofrer a grave lesão ligamentar no joelho, que o afastou do futebol por quase nove meses. O Juventude teve diversas sondagens, mas proposta mesmo apenas do Grêmio. Adami negou o clube tenha recebido propostas de um clube Árabe e do Inter.

— Oficialmente nós não tivemos de um clube árabe, pelo menos eu não recebi nada e normalmente as propostas chegam para mim logo que elas chegam ao clube, algumas diretamente e outras através da própria diretoria ou através do Júlio Rondinelli, nosso executivo, mas a gente não teve nem sondagem da Arábia. Do Inter da mesma forma, nada de oficial — finalizou.