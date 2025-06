Juventude lança terceira camisa para sequência da temporada 2025

O Juventude lançou o terceiro uniforme para o restante da temporada 2025. A nova peça foi lançada durante o Papos na Cozinha, evento que celebrou o aniversário de 112 anos do clube alviverde e reuniu mais de 1,4 mil torcedores no ginásio do CFAC.

A terceira camisa tem como inspiração a Serra Gaúcha. Nesta peça o escudo reúne as letras E, C e J. A silhueta é de montanha com três pontas, que simboliza as três regiões da Serra Gaúcha: da Uva, das Hortênsias e os Campos de Cima da Serra.