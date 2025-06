Juventude estipula prazo para definir situação de volante com proposta do Grêmio

A reapresentação do Juventude contou com a presença do volante Caíque. O atleta pode deixar o Estádio Alfredo Jaconi. Tudo está nas mãos do Grêmio. O Juventude aceitou a proposta do clube da capital com pagamento de R$ 5 milhões a vista e mais o empréstimo de dois atletas com os salários pagos pelo Grêmio.