Juventude encara o São Paulo e pode garantir permanência no Brasileirão Feminino

Esmeraldas, do técnico Brandalise, estão na 13ª colocação. Nathan Bizotto / E.C. Juventude / Divulgação

Na reta final da primeira fase do Brasileirão Feminino, as gurias do Juventude estão muito próximas de garantir o principal objetivo da temporada: a permanência na elite. Após a vitória sobre o Sport, na rodada anterior, as Esmeraldas estão na 13ª colocação e abriram dois pontos do primeiro time na zona de rebaixamento.

Neste sábado, às 14h, o time alviverde terá uma pedreira, na última partida como mandante na etapa classificatória. Do lado adversário estará o São Paulo, terceiro colocado com 27 pontos e já garantido nas quartas de final.

A boa notícia é que o Ju, que tem nove, garantiu uma folga importante para ter mais tranquilidade nas rodadas finais.

— A vitória contra o Sport era de suma importância para as nossas pretensões. Agora, estamos um pouco mais aliviados e temos mais dois jogos para pontuar e acabar bem o campeonato, buscando permanecer na Série A — avaliou o técnico Luciano Brandalise, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Depois do duelo contra o São Paulo, o Ju ainda vai encarar o Bahia, fora de casa. Porém, os principais adversários na luta pela permanência na elite também têm duelos difíceis.

O Real Brasília, que também soma nove pontos, enfrenta o Grêmio, em casa, e o Fluminense, fora. Já o 3B da Amazônia, penúltimo com sete pontos, recebe o Bahia e visita o Bragantino, dois times que ainda brigam por vaga no G-8.

Para carimbar a permanência na Série A, as gurias alviverdes apostam também na força local. Pela segunda vez seguida, a equipe vai atuar dentro do Alfredo Jaconi.

— A gente jogava em Bento Gonçalves praticamente com campo neutro. No Jaconi, com o apoio da torcida, tivemos umas 500 pessoas no último jogo, e conta muito de motivação para elas. Além disso, em todas as vezes nas quais atuamos em bons gramados, as meninas jogaram bem. A presença da torcida foi muito importante para essa vitória contra o Sport — relembrou Brandalise.

Para o acesso dos torcedores ao Alfredo Jaconi, os sócios têm entrada franca e não-sócios devem realizar a entrega de 2kg de alimento não perecível. A entrada será pela Estação Jaconera. O jogo também terá transmissão da TV Brasil.

O provável time do Ju tem Renata May; Teté (Hericka Sorriso), Rayane Pires, Carla Cruz, Bruna Emília e Bell Silva; Alice (Leka), Dani Venturini e Duda Tosti; Jaielly e Kamile Loirão.

FORMATO DE DISPUTA

O Brasileiro Feminino é disputado por 16 clubes, com as equipes se enfrentando em turno único. Os oito melhores classificados avançam para as quartas de final. Os dois últimos são rebaixados.

A partir das quartas, até a decisão, os vencedores são definidos em jogos de ida e volta.

Para confirmar a vaga na elite

em 2026 nesta rodada:

:: O Juventude precisa vencer o São Paulo e o 3B não derrotar o Bahia.

:: Se o Juventude empatar ou perder, a definição será na última rodada.