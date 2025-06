Juventude empata com o Bragantino pelo Brasileirão Sub-17

De pênalti, Nicholas Begliardi (E) marcou o gol alviverde. Nathan Bizotto / E. C. Juventude / Divulgação

O Juventude empatou com o Bragantino em 1 a 1, na quinta rodada do Brasileirão Sub-17. Nicholas Begliardi fez o gol alviverde, de pênalti. Jogo aconteceu no Estádio Homero Sodatelli, em Flores da Cunha, nesta quarta-feira (11).

A equipe alviverde tem sete pontos. São duas vitórias e um empate. Agora, ocupa a 14ª colocação. Na quarta-feira (18), tem o confronto com o Athletico-PR, às 15h, no CT do Caju, em Curitiba.

Os primeiros minutos de jogo com Bragantino mais dominante, controlando a posse de bola.

Aos 19, após driblar dois juventudistas, Caíque lançou para o Reinaldo, que estava sozinho e marcou para o time paulista: 1 a 0 Bragantino.

Faltando um minuto para finalizar a primeira etapa, João Scatolin invade a área no meio de três jogadores do Bragantino, é derrubado e o juiz marca pênalti. Nicholas Begliardi cobrou no canto alto, oposto ao goleiro e marcou para o Papo: 1 a 1.

Na volta do intervalo, o Verdão voltou mais ofensivo, com uma chance de gol logo no primeiro minuto, porém o Bragantino voltou a ter as maiores chances do jogo.

Aos 22, em uma disputa de bola dentro da área alviverde, Caíque foi ao chão e o pênalti foi marcado. Guilherme defendeu a cobrança de Davi Lucas, que rebateu para uma nova defesa do goleiro e a zaga jaconera apareceu para salvar o gol paulista.

O jogo seguiu disputado, com poucas paradas e as melhores chances para os paulistas. Após um escanteio, aos 44 minutos, Augusto Mezzomo cabeceou a bola na frente em um lance que poderia dar a vitória ao Papo.

O time de Márcio Ebert atuou com Guilherme; Gabriel Gosmann, Ícaro, Augusto Mezzomo, Lucas Telles e Kauã Negri; Nicholas Begliardi e Murilo (Pedro Affonso); Paulinho (Pedro Santos), João Scatolin e Nathan (Hiago).