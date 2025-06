Juventude empata com o Bahia e garante permanência na elite do Brasileirão Feminino

As Esmeraldas deixaram a decisão da permanência na Série A-1 do Brasileirão para a última rodada. Com dois gols de Teté, o Juventude empatou em 2 a 2 o Bahia e garantiriu mais um ano na Elite do Futebol Feminino. O jogo aconteceu nesta quarta-feira (18), no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.