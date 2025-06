Juventude e Esportivo duelam na semifinal do Gauchão Sub-17

Time de Caxias do Sul segue invicto no campeonato.

No último final de semana, os confrontos das semifinais do Gauchão Sub-17 foram definidos. Os serranos Esportivo e Juventude se enfrentam em jogos de ida e volta por uma vaga na final.

O jogo de ida acontece no próximo sábado (14), às 18h, no Estádio Montanha dos Vinhedos. A volta é no Campo da Randon, em Caxias do Sul, no sábado dia 21 de junho, no mesmo horário.