Juventude domina partida contra o Atlético-GO, mas sofre empate no último lance no Brasileirão Sub-17

Pela 7ª rodada do Brasileirão Sub-17, o Juventude empatou com o Atlético-GO em 1 a 1. O gol alviverde foi marcado por Nathan. A partida ocorreu nesta quarta-feira (25), no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

A equipe de Márcio Ebert tem oito pontos, com duas vitórias e dois empates. Às 16h da próxima terça-feira (1), a equipe enfrenta o Cuiabá, fora de casa, no CT Manoel Dresch.

Pela semifinal do Gauchão da categoria, a equipe alviverde disputa o jogo de volta contra o Esportivo no sábado (28), às 11h, no Campo da Randon, em Caxias do Sul. Na ida, 1 a 0 para o Verdão.