Juventude demonstra interesse em meia do Fortaleza

Mais um nome do Fortaleza está no radar do Juventude para a janela de transferências do futebol brasileiro. Os clubes poderão inscrever novos atletas a partir do dia 10 de julho.

O meia Calebe tem o interesse de deixar o time do nordeste, conforme o ge.globo/rs. Entre os times que sondaram o jogador está o Juventude. Contudo, o Vitória também estaria no páreo para contratar o jogador de 25 anos.

Calebe não completou sete jogos no Campeonato Brasileiro. Assim, ele pode atuar por outro clube da Série A ainda neste ano. Pelo Fortaleza, Calebe tem 23 jogos na temporada e um gol. Ele marcou contra o próprio Juventude na vitória por 5 a 0 pelo Brasileiro.

O jogador está desde 2023 na equipe do Leão, quando teve o seu melhor ano. Na oportunidade foram 55 jogos, com seis gols e nove assistências com a camisa do time. Na temporada seguinte, os números caíram. Foram 18 jogos e dois gols.

Neste ano, Calebe não é a prioridade do técnico Vojvoda. Por isso, o atleta deseja ter novos ares para a sequência da temporada. O meia tem passagem pelo São Paulo, onde se profissionalizou e Atlético Mineiro, onde ficou por três anos antes de se transferir para o Fortaleza.