Juventude define dois jogos-treinos na preparação para o retorno do Brasileirão

Juventude segue rotina de treinamentos no CT alviverde. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude definiu três testes para a preparação visando o jogo diante do Sport, que marca a retomada do Campeonato Brasileiro para o time do técnico Claudio Tencati. O confronto diante dos pernambucanos está marcado para o dia 14, no Estádio Alfredo Jaconi.

Antes disso, o Verdão vai encarar o Lajeadense, na quarta-feira (2), às 15h, no CT, em atividade aberta somente à imprensa. No sábado (5), está previsto um treino coletivo contra o time sub-20 do Juventude. Por fim, na terça-feira, dia 8, outro jogo-treino, desta vez contra o Esportivo, ainda sem local definido.

— A partir de agora, a gente entra nessa fase mais tática, técnica, diminui a parte física, inclusive temos dois jogos-treinos. A gente gostaria que fossem com outras equipes, mas os times de Série B não pararam, os times de Série C não pararam e pelo calendário que a gente tem, então não batem as datas com essas equipes. Tentamos o Criciúma, tentamos o Avaí, que está mais perto, tentamos o Inter, e também não deu — comentou o técnico Claudio Tencati, que completou:

— As equipes que jogam a Série C aqui do Estado, também não deu. Então, a gente vai por um viés de equipes que estão jogando a segunda do Gauchão. O segundo jogo-treino (Esportivo) será visando a preparação pro jogo contra o Sport. Inclusive, os jogadores vão permanecer mais tempo em campo. Vamos manter o maior tempo possível uma base que será teoricamente a titular.