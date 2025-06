Juventude conhece datas e horários de mais seis rodadas do Brasileirão

Os próximos dois do Juventude serão no Jaconi.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desmembrou os jogos de mais seis rodadas do Campeonato Brasileiro. A Série A está paralisada devido aos jogos do Mundial de Clubes da Fifa. O campeonato retorna no dia 12 de julho na 13ª rodada. O Juventude entrará em campo no dia 14, segunda-feira, às 20h, contra o Sport. A partida será no Estádio Alfredo Jaconi.