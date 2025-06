Juventude acerta contratação de lateral-esquerdo por empréstimo

Marcelo Hermes é dos principais jogadores do Criciúma na atual temporada. Celso da Luz / Criciúma E.C / Divulgação

O Juventude busca reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro. O primeiro será o lateral-esquerdo Marcelo Hermes, 30 anos, do Criciúma. Ele chegará por empréstimo até o final da temporada. O clube catarinense confirmou o negócio através de uma nota oficial, nesta segunda-feira (23).

Os dois clubes chegaram a um acordo após algumas semanas de negociação. O Juventude pagará um valor pelo empréstimo junto ao Criciúma. Marcelo Hermes, que está no Tigre desde 2022, tem contrato até o fim da próxima temporada com os catarinenses.

Em três anos pelo Criciúma, Hermes disputou 173 partidas, com 13 gols e 23 assistências. Nesta temporada, é o artilheiro do clube com cinco gols e sete assistências. Com isso, tem participação direta em 34% dos gols do time catarinense.

Cria das categorias de base do Grêmio, com experiência no time profissional em 2015 e 2016, Hermes construiu uma carreira com passagens por clubes importantes no Brasil, como Cruzeiro, Goiás e Ponte Preta. Sua trajetória internacional inclui atuações em Portugal, onde defendeu as cores do Benfica e do Marítimo.

O grupo do Juventude inicia nesta segunda-feira, no CT alviverde, a preparação para a sequência do Campeonato Brasileiro. Na vice-lanterna da competição, o próximo jogo será no dia 14 de julho, contra o Sport, no Estádio Alfredo Jaconi.

Marcelo Hermes disputará a titularidade com Alan Ruschel, já que Felipinho deixou o clube. Oito atletas já não fazem mais parte do elenco alviverde: Kawan, Gabriel Souza, Felipinho, Kelvi, Davi Góes, Jean Carlos, Petterson e Maurício Garcez. O goleiro Marcão e o atacante Vitor Pernambuco também podem sair.

Nota oficial do Criciúma

O Criciúma anunciou nesta segunda-feira (23/06) o empréstimo do lateral-esquerdo Marcelo Hermes ao Juventude até o final da temporada 2025. O clube de Caixas do Sul pagará um valor pelo empréstimo e terá opção de compra do atleta.