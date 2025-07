Jogadores do Caxias vibram com virada e sequência na liderança: "Melhor partida nossa dentro de casa"

Vitória sobre o Ituano ocorreu diante de mais de 1.500 torcedores na noite fria e domingo (29). Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

Quando a fase é boa as coisas acontecem. Podem até demorar um pouco, como foi no gol marcado pelo Caxias nos acréscimos diante do Ituano, no domingo (29), pela 10ª rodada da Série C do Brasileiro. Mas quando há organização e estrutura de equipe, a vitória, quase sempre, chega naturalmente.

No 2 a 1 sobre a equipe de São Paulo, o Caxias largou atrás no placar, mas foi eficiente no segundo tempo para virar a partida e se manter na liderança da competição, agora com 21 pontos.

— Melhor partida nossa dentro de casa. Tanto defensivamente como ofensivamente. A gente merecia essa vitória. Trabalhamos muito esses dias. Por isso, esse grupo merece, estamos no caminho certo — comemorou o zagueiro Lucas Cunha.

A vitória que manteve o Caxias no topo da tabela saiu do banco de reservas. Gustavo Nescau e Mantuan participaram do gol da virada, marcado pelo volante, aos 46 minutos.

Quem também ganhou uma oportunidade diante do Ituano foi o goleiro Victor Golas. Ele substituiu o titular da equipe, Thiago Coelho, que estava suspenso. Golas não atuava desde março, contra o Fluminense, pela segunda fase da opa do Brasil.

— Muito feliz pela titularidade. Nós sabemos do nosso trabalho e nós sabemos o que o Júnior Rocha passa pra gente durante a semana. Vencemos, um grande resultado, somos líderes novamente. E a gente só tem a agradecer a torcida que, num dia desses, de chuva, de frio, de muito nevoeiro, veio ajudar, foi o nosso décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto jogador. Eles são muito importantes — apontou o goleiro, que ainda falou sobre o primeiro objetivo alcançado pelo grupo, que era chegar aos 21 pontos e não correr riscos de rebaixamento: