Jogadores com passagens recentes pelo Juventude disputam o Mundial de Clubes

Erick Farias defende o Ulsan da Coreia do Sul. Reprodução / Instagram

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa começa neste sábado (14). Serão 32 equipes disputando nos Estados Unidos a primeira edição neste formato. A competição terá times das seis confederações internacionais, e neles estarão três atletas com passagens recentes pelo Juventude: o zagueiro Danilo Boza, o atacante Erick Farias e o centroavante Rodrigo Rodrigues.

Danilo Boza está no Urawa Reds, do Japão, desde o começo do ano. Os japoneses pagaram cerca R$ 9 milhões para contratá-lo. No Juventude, foram quase três anos. Em 2022, foi emprestado ao Vasco.

No ano seguinte, retornou ao Verdão para conquistar o acesso a Série A, atuando em todos os confrontos da Série B e em todos na temporada 2023. No ano passado, participou da campanha de permanência na Série A. Ao todo, em três temporadas, Boza fez 112 jogos pelo Juventude e seis gols.

Danilo Boza com a camisa do Urawa Reds. Reprodução / Instagram

Agora, terá uma nova experiência na carreira. O Urawa está no Grupo E ao lado do River Plate, do Monterrey, do México, e da Inter de Milão. A estreia será terça (17), às 16h, diante do River.



— Foi uma transferência muito boa. Tenho cinco meses de adaptação com sequências de jogos, inclusive joguei todos os jogos até agora, fazendo minutagem. Estou bem adaptado ao futebol japonês e agora tenho pela frente o Mundial. A expectativa é muito boa de poder estar disputando um campeonato como esse, de alta expressão, é um desafio muito grande na minha carreira. Isso é fruto do meu trabalho — comentou Boza, que completou:

— Espero eu fazer um grande campeonato aqui e poder me destacar dentro do cenário mundial, alavancar mais minha carreira. Estou levando muito a sério essa competição. Vou dar um grande salto nesse Mundial.

Leia Mais Quem será o campeão do Mundial de Clubes? Vote na enquete

Erick Farias é outro nome conhecido do torcedor Jaconero. Ele foi contratado pelo Verdão em 2023, junto ao Ypiranga. Desde sua chegada no clube, o atacante disputou 79 partidas, com 13 gols e oito assistências. Foi peça importante no acesso a Série A e na permanência do ano passado.

O ex-alviverde está no Ulsan da Coreia do Sul, que ficou no Grupo F da competição, junto com Fluminense, Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns. A estreia será terça-feira, às 13h, diante do Mamelodi Sundowns.

Rodrigo Rodrigues (D) está na segunda temporada vestindo a camisa do Espérance, da Tunisia Reprodução / Instagram

Por fim, Rodrigo Rodrigues. O atleta de 26 anos chegou em Caxias do Sul no começo 2023. O centroavante foi adquirido junto ao CSA. No Verdão, balançou as redes seis vezes na Série B e marcou 12 gols no total. Os bons números o levaram ao Espérance, da Tunísia.

A estreia será diante do Flamengo, segunda-feira, às 22h. O grupo ainda tem Chelsea e Los Angeles FC.

Formato do Mundial

A fase inicial é composta por oito grupos de quatro equipes, que se enfrentam em partidas de ida. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para as oitavas de final. Depois, a fase eliminatória é mata-mata em jogo único até a definição dos finalistas e do campeão.

Os clubes brasileiros que disputam são o Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, campeões continentais em 2021, 2022, 2023 e 2024, respectivamente.

A América do Sul também conta com os argentinos Boca Juniors e River Plate. Na Europa são 12 times, entre eles os gigantes Real Madrid, Bayern de Munique, PSG, Manchester City e Inter de Milão.

Na África são quatro clubes, mesma quantidade de Ásia e Concacaf. A Oceania tem apenas um representante.