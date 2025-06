Jogador do Juventude já foi treinado por Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti chega com objetivo de levar o Brasil ao hexa. Nelson ALMEIDA / AFP

Mais de 40 jogadores brasileiros já trabalharam com o novo técnico da Seleção, o italiano Carlo Ancelotti, ao longo de sua trajetória por clubes como Parma, Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern de Munique e Everton. O técnico estreia no comando do Brasil nesta quinta-feira (5), contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2027. A Seleção é quarta colocada com 21 pontos e está na zona de classificação ao Mundial.

Grande desejo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ancelotti estava no Real Madrid, da Espanha. O técnico já trabalhou em outros países além da Espanha e Itália. Ele esteve na Inglaterra, na França e na Alemanha.

Quando comandou o PSG entre 2011 e 2013, Ancelotti trabalhou com Nenê, atualmente no Juventude. O meia-atacante atuou bastante na primeira temporada, com 47 jogos e dez gols marcados. Ao lado de Nenê, o zagueiro Thiago Silva, formado no Juventude, também integrava aquele elenco. Depois, o meia alviverde se transferiu para o futebol do Qatar.

Logo que Carlo Ancelotti foi anunciado pela CBF, Nenê chegou a compartilhar uma foto de um treinamento sob o comando do técnico no PSG.

Ao todo, neste Campeonato Brasileiro da Série A uma curiosidade chama a atenção. Oito atletas já foram treinados pelo multicampeão italiano. São eles: