"Hoje o Caxias é primeiro da Série C, e a torcida está em nono lugar", afirma presidente Roberto de Vargas

De Vargas ainda declarou que clube teve prejuízo ao final das partidas disputadas no Centenário na Série C 2025.

A boa campanha do Caxias no Campeonato Brasileiro da Série C levou a equipe de Júnior Rocha à liderança da competição na nona rodada. Neste domingo (29), às 19h, diante do Ituano, no Estádio Centenário, o time grená terá a chance de defender o primeiro lugar.