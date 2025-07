Hélen Spadari vence três provas no Paraná e garante índice para o Troféu Brasil

Hélen competirá em três provas no Troféu Brasil, em São Paulo.

Natural de Pinto Bandeira, a atleta Hélen Spadari trouxe bons resultados da 69ª edição do Campeonato Estadual adulto de atletismo, no Paraná. A competição foi realizada em Foz do Iguaçu. A gaúcha treina nas cidades da Serra, mas representa a AABB Cascavel.